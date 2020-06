Sardine, leader Santori: "Ecco le nostre proposte"

(Fotogramma)

"Ecco le nostre proposte: pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a fare politica invece di fare campagna elettorale permanentemente. Che chiunque ricopre la carica di ministro comunichi solo sui canali istituzionali. Pretendiamo trasparenza nell'uso che la politica fa dei social. Che il mondo dell'informazione si avvicini alla verità e traduca questo sforzo in messaggi fedeli ai fatti. Che la violenza venga esclusa dai toni della politica in ogni sua forma, che la violenza verbale venga equiparata alla violenza fisica. Chiediamo di abrogare il decreto sicurezza". Sono le parole del leader delle Sardine Mattia Santori, dal palco di piazza San Giovanni.

"Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Le Sardine non sono mai esistite, in quelle piazze non c'erano che persone ancora capaci di distinguere la politica dal marketing. Ed è lì che siamo diventati scomodi" dice Santori, leggendo una lettera davanti alla piazza. "Abbiamo vinto 113 piazze a zero in un mese", aggiunge. E ancora: "Noi non vogliamo sostituirci a nessun movimento di lotta dal basso, non vogliamo rubare le piazze a nessuno".