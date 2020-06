Sardine, Renzi: "Ora la sfida è passare dalla protesta alla proposta"

(Fotogramma)

"Le sardine hanno ottenuto un risultato politico potente: hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini. E hanno risvegliato la voglia di politica di tanta gente perbene. Adesso la sfida è quella di passare dalla protesta alla proposta. Non è facile ma è fondamentale. Per adesso: complimenti agli organizzatori. Non c’è cosa più bella di un futuro da scrivere". E' quanto scrive su Facebook il leader di Iv, Matteo Renzi, commentando la manifestazione delle sardine in piazza San Giovanni a Roma.