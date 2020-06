"Sì, ma è ancora presto per arrivare a quella fase". Mattia Santori, leader delle Sardine, risponde così alla domanda sulla disponibilità ad un eventuale incontro con il premier Giuseppe Conte. "Noi stiamo ancora lavorando sull'organizzazione delle piazze, domani ci daremo una strategia per arrivare nei territori ancora non toccati. In un secondo momento, dopo l'Emilia Romagna e la Calabria, si dovranno sintetizzare i contenuti e presentare proposte vere e proprie", dice in Piazza San Giovanni, a Roma, nella giornata della nuova mobilitazione.