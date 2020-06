M5S, Di Maio presenta 'Team Futuro': "Pensiamo a prossimi 10 anni"

"Il M5S sta contribuendo con piccoli passi a migliorare la vita delle persone. Questo perché 10 anni fa abbiamo messo competenze, idee e voglia di partecipazione. A volte una cosa buona deve finire affinché ne nasca un migliore. Oggi con la nascita del Team del Futuro permettiamo al Movimento di pensare ai prossimi dieci anni". Così Luigi Di Maio, presentando il Team del Futuro. "Oggi nasce il Team del Futuro che non è la panacea di tutti i mali, non risolve tutti i problemi. E' fatto di facilitatori, non di decisori", ha aggiunto.

Con i prossimi Stati Generali del Movimento 5 Stelle, "dobbiamo progettare i prossimi vent'anni per l'Italia" e il Movimento. "Ootremo scrivere una nuova carta dei valori del M5S. Ci credo fortemente, alla fine di questi tre step avremo reso un sevizio all'Italia. Alla fine se ne gioveranno gli italiani. A gennaio, quando dovremo mettere mano a un nuovo accordo di governo, il ruolo di questo team sarà fondamentale", ha evidenziato.

"Non sempre abbiamo avuto una persona che si potesse occupare di dare la visione per i prossimi dieci anni del singolo tema. Da quando siamo al governo ci sono tanti nostri eletti che dicono 'abbiamo un tema, sviluppiamolo insieme'. Vogliamo poter mettere insieme persone, coinvolgerle per tradurre in idee concrete le tante proposte che ci sono sui territori", ha aggiunto. "Ogni cosa che pensiamo si deve tradurre in una iniziativa sul territorio per aggregare persone. Il nostro fine è produrre l'idea migliore per risolvere i problemi degli italiani", ha sottolineato il capo politico.