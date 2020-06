Di Maio: "In questi anni mi sono sentito solo"

"In questi anni mi sono sentito molto solo e credo che Grillo si sentisse anche più solo. Quando sei solo prendi decisioni da solo. Oggi condividere le future scelte del Movimento, sarà più semplice. Noi oggi affermiamo che vogliamo essere una forza politica che vuole essere al centro della politica italiana". Così Luigi Di Maio, presentando il Team del Futuro del M5S. "Il nostro grande obiettivo è far tornare la felicità nelle case degli italiani e per arrivare a questo obiettivo dobbiamo lavorare sodo", aggiunge.

"Questa è una squadra di persone che dovrà facilitare i processi, non renderli più difficili. Fare in modo che tutte le cose complicate si possano risolvere. E' una sfida enorme, essere efficaci al governo e allo stesso tempo coinvolgere le persone sui territori. Noi abbiamo l'obiettivo di fare in modo che tutto quello che stiamo progettando preveda il pieno coinvolgimento dei cittadini sui territori", afferma presentando il Team.