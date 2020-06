M5S, Paragone: "Non passo alla Lega"

Gianluigi Paragone (Foto Fotogramma)

"Perché dovrei passare alla Lega? Io difendo il programma elettorale con cui sono stato eletto: forse qualcuno ha paura di quel programma". Lo ha affermato Gianluigi Paragone, senatore Cinque stelle, da Lucia Annunciata a Mezz'ora in piu', su Rai3.

In merito al movimento delle sardine e delle manifestazioni nelle piazze italiane, Paragone ha aggiunto: "Credo che questa piazza rischi di trasformarsi in una bolla anestetizzante". Secondo il senatore pentastellato "la rabbia non è sinonimo di odio o paura. Ci sarà sempre una pietra per Davide che vuole ribellarsi a Golia. Il problema è lo strapotere di queto Golia che di fatto schiaccia i diritti delle persone. La piazza è sempre bella, ma fuori dalle piazze c'è una consunzione dei diritti che fa paura".

Alla domanda se le manifestazioni servano a sedare le rabbie, poi, Paragone ha risposto: "Io le rispetto, ma sono lenitive. Non ho ancora capito qual e' l'idea politica di queste sardine. Rispetto all'articolo 18 o alle concessioni autostradali, per esempio, cosa pensano?".