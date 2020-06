PopBari, Salvini: "Conte ignorante o bugiardo"

"Voglio vedere in galera quelli che hanno rubato i risparmi dei lavoratori pugliesi e degli imprenditori pugliesi. Voglio vedere in galera quelli che stanno rubando il futuro agli operai dell'Ilva di Taranto". Matteo Salvini si esprime così a Bari, nel suo intervento alla Fiera del Levante.

"Viviamo in un paese dove il presidente del Consiglio, alle 15 di venerdì, dice alle agenzie che le banche italiane sono sicuire e popbari non corre nessun rischio. Cinque ore dopo, la Banca d'Italia commissaria la Popolare di Bari con 1 miliardo di debiti. Ditemi se possiamo avere un premier che è ignorante o bugiardo. O entrambe le cose...", aggiunge il leader della Lega. "Non puoi andare all'Ilva e dire 'non so cosa fare', all'Alitalia e dire 'non so cosa fare', alla Popolare di Bari e dire 'non so cosa fare'...", aggiunge Salvini.