Sardine, Salvini: "Coro 'odio Lega'? Rispondo con sorriso'

"Lasciamo a loro odio e rancore, noi rispondiamo con il sorriso e la forza delle idee". Matteo Salvini, su Twitter, commenta così il coro 'Odio la Lega' (Video) che ieri è stato intonato da alcune persone in piazza San Giovanni, a Roma, dove è andata in scena la manifestazione delle Sardine. "Sardinanti in coro: 'Odio la Lega'", si legge nel video pubblicato nel tweet dall'ex ministro dell'Interno.