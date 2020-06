Calenda: "900 mln per il sud? No per salvare una Banca del sud"

(Fotogramma)

"Non sono 900 milioni per il sud ma 900 milioni per salvare una Banca del sud". Così su Twitter Carlo Calenda commenta il decreto approvato nella tarda serata di ieri contenente le misure a sostegno della Banca Popolare di Bari. E a un utente che chiede se "il "botto" di BP Bari sia anche conseguenza di Ilva?", in un altro post il leader di Azione risponde: "Il “botto” della Popolare di Bari deriva da una gestione opaca, dissennata e clientelare. Come molte popolari prima".