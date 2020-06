Cannabis light, stop al Senato infiamma il dibattito social

Foto Fotogramma

Il no del Senato alla 'liberalizzazione' della cannabis light accende il dibattito non solo tra le forze parlamentari ma anche sui social. L'argomento è uno dei trend topic del momento su twitter, dove sono in tanti a criticare la decisione del Senato. A prevalere è soprattutto la distinzione tra cannabis e cannabis light, quest'ultima con un principio attivo di thc inferiore allo 0,5%. Ne parla anche qualche vip come Luca Bizzarri, comico e presentatore tv. "La cannabis light, tecnicamente, non è droga -sottolinea-. Tranquilli, i ragazzi non compreranno mai droga dallo stato, continueranno a comprarla dai soliti. Se io spacciassi ci sarebbe solo una cosa che non vorrei: che mi togliessero il mercato. Difficile da capire, quando conta lo slogan".

Se io spacciassi ci sarebbe solo una cosa che non vorrei: che mi togliessero il mercato. Difficile da capire, quando conta lo slogan. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) December 16, 2019

Un pensiero, il suo, condiviso da molti. "Il mio medico di base m'ha detto che sono molti i pazienti che hanno beneficiato della cannabis light, specie per il dolore cronico. Per non parlare dei migliaia che ci hanno investito, di cui il 50% ha dovuto chiudere"; "C'è poco da applaudire, ci guadagna solo la mafia: è come se chiudessero tutti i bar d'Italia perché spacciano mojito. Senza rum"; "L’emendamento sulla Cannabis light è stato respinto dalla presidente del Senato, lasciando un settore con un indotto di 12mila posti di lavoro, nel panico più totale"; "Invece lo Stato croupier, barman e tabaccaio va bene è? Questo è un favore alle criminalità organizzate"; "Credo che evitare la legalizzazione porterà solo un maggiore spaccio e favorirà i giri mafiosi" sono alcuni dei commenti che circolano sui social. Tra ironia e proteste, c'è anche chi sdrammatizza e taglia corto: "W la cannabis vera".