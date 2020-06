Meloni: "Incomprensibile l'idea bipartisan di Salvini"

(FOTOGRAMMA)

"È una proposta incomprensibile. Che peraltro Salvini ha fatto a Pd e M5S prima di sottoporla a noi, i suoi alleati. Mi sembra un modo alquanto strano di tenere i rapporti nella propria coalizione". Lo dice Giorgia Meloni, al 'Corriere della sera', parlando della proposta del Comitato di salvezza nazionale fatta dalla Lega.

"Intanto il merito: si vuole andare al governo insieme o si vogliono scrivere assieme provvedimenti su alcune materie? Nel primo caso, proposta irricevibile, come è ovvio" dice la leader di FdI, sottolineando il suo "basta con governi nati in laboratorio: se Draghi vuole fare il premier si candidi, e se vince farà il premier. Qualunque altra ipotesi per me non esiste".



LEGGE ELETTORALE - La Meloni muove appunti alla Lega anche sulla legge elettorale: "Non ho capito Giorgetti, quando dice di essere pronto a trattare sul sistema spagnolo. La Lega ha raccolto le firme per abolire la quota proporzionale E poi si tratta sul proporzionale, che perpetua l’ingovernabilità?".