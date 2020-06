M5S, Paragone: "Non lascio, sono un ortodosso"

(Fotogramma)

"Lasciare? Lasciare cosa? L'euro...". Il senatore Gianluigi Paragone ironizza, dopo il nuovo voto in dissenso dal gruppo M5S, stavolta sulla manovra, sulla quale ha espresso voto contrario. "No - assicura all'Adnkronos - non lascio il Movimento. Non lo lascio perché sono un ortodosso del programma M5S". Non teme che alla fine possano arrivare delle pressioni in tal senso? "In quel caso se la vedranno loro", replica.