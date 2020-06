Pop Bari, Buffagni: "Ora come un bulldozer contro i banchieri"

(Fotogramma)

''Andiamo come un bulldozer contro i banchieri della Popolare di Bari ora senza timidezza o moderazione!!! Abbiamo messo in sicurezza i risparmi dei correntisti della Banca Popolare di Bari, però ora serve essere duri sia con i manager che hanno fatto il disastro che con chi doveva vigilare e non lo ha fatto!''. Lo scrive su Facebook Stefano Buffagni, vice ministro dello Sviluppo Economico.

''Senza paura e con molta durezza, altrimenti sarebbe un'occasione persa. Siamo stati mandati al governo per non avere mezze misure su questi temi: o andiamo come un bulldozer contro questi banchieri e gli amici della politica o è meglio tornare a casa. O facciamo sul serio o non serviamo a nulla!''.