Popolare Bari, fonti M5S: "Forte irritazione per commissario scelto"

"La nomina di Antonio Blandini a commissario della Banca Popolare di Bari ha provocato una forte irritazione nel MoVimento 5 Stelle". E’ quanto trapela da fonti pentastellate.

"Bankitalia ha infatti scelto come commissario, a Bari, il professore universitario che, in passato, era stato indicato dalla stessa autorità di vigilanza come membro del comitato di sorveglianza nel commissariamento di Tercas - proseguono le stesse fonti -. Ci si chiede come Blandini possa valutare, con oggettività, i problemi arrecati ai conti della BpB dalla fusione con Tercas e possa esprimere una valutazione oggettiva su una eventuale sottovalutazione delle sofferenze della banca abruzzese al momento della fusione con Bari”.