Red Ronnie: "Bella Ciao contro Salvini non ha senso"

(Fotogramma)

"Non ha senso cantare 'Bella Ciao' per contestare Matteo Salvini". E' un passaggio dell'intervista di Red Ronnie a La Verità. "Il testo recita 'una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor'". E Salvini, dice, non è un invasore. "Ma no. Anzi. Semmai Salvini combatte le nuove invasioni. Intanto assistiamo ad un'invasione culturale ai nostri danni. Per dire, io non sono propriamente cattolico: ma non riesco a comprendere quelli che considerano il crocifisso nelle scuole come un'offesa alla sensibilità altrui".

"Io ho avuto per anni la tessera del Pci in tasca. Poi un giorno ho smesso di identificarmi in quella parte politica: troppa falsità", aggiunge. "Siamo un paese sottomesso. Se essere sovranisti significa rivendicare il diritto di contare nella terra dove sono nato e cresciuto, allora per me è un complimento. Anzi, a questo punto sono io che mi metto a cantare 'Bella ciao'. E' la mia canzone, non la loro".