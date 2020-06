Sardine, Isabella Ferrari: "In piazza ho trovato senso di pace"

(FOTOGRAMMA/IPA)

"Sono andata alla manifestazione di San Giovanni per curiosità, per toccare con mano un fenomeno sorprendente. C'era un grande senso di pace tra tutte quelle persone. Una rarità". Lo afferma Isabella Ferrari, che ha partecipato sabato scorso alla manifestazione delle Sardine, in un'intervista concessa al 'Corriere della Sera'. "Purtroppo - dice - viviamo circondati dall'aggressività. Ecco, quella, nella piazza di sabato a Roma, non c'era proprio. Eppure c'erano tante persone, centomila hanno detto. Speriamo che non si brucino".

Il popolo che ha affollato la piazza romana era formato, secondo la Ferrari, da "persone deluse, stremate che però hanno ancora la speranza che qualcosa possa cambiare davvero". In piazza San Giovanni non c'era "né destra né sinistra, ma è ancora tutto in embrione per parlarne".