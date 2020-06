Elezioni Emilia Romagna, Montezemolo: "Stima per Bonaccini"

(Fotogramma)

"Ho ottima stima per Bonaccini che conosco di quando faceva l'assessore a modena, una persona per bene. Conosce molto bene la regione, ha sempre fatto in modo che le cose andassero bene in una regione straordinaria". Luca Cordero di Montezemolo, in collegamento con Un giorno da pecora, risponde così ad una domanda sulle prossime elezioni in Emilia Romagna, dove andrà in scena la sfida tra il presidente Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni.

Montezemolo si sofferma anche su Carlo Calenda: "E' un ragazzo in gamba, intelligente. Gli voglio bene, se ogni tanto contasse fino a 10 prima di parlare sarebbe un fuoriclasse", dice.