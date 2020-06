M5S, Grillo a Roma: "Chi cambia idea può farlo"

Rumors confermati: Beppe Grillo è arrivato a Roma, all'hotel Forum, l'albergo dove è solito alloggiare durante le sue trasferte capitoline. Alle 19, a quanto si apprende, sarà a Palazzo Madama per vedere i senatori, subito dopo potrebbe fare un salto alla Camera, dove alle 20.15 si riuniranno i deputati M5S.

"Non sono qui per rasserenare nessuno. Sono venuto qui a conoscere, c’è tanta gente che non ho mai conosciuto. Io non riesco a convincere nessuno, se una persona cambia idea o vuole fare altre cose può farlo...", spiega Grillo lasciando l’hotel a chi gli chiede se sia venuto a Roma per sedare il malcontento dei senatori e se voglia frenare nuovi addii. Prima di lasciare l'hotel, l'incontro tra Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Il presidente dell’associazione Rousseau è arrivato al Forum dribblando le domande dei cronisti e ha poi lasciato l’albergo sui Fori Imperiali da un’uscita secondaria per non imbattersi nei giornalisti in attesa. A stretto giro al Forum, per vedere il garante del Movimento, è arrivato anche l’ex ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli. Il fondatore si è quindi recato con Casaleggio all'evento sull'innovazione con il premier Giuseppe Conte al Tempio di Adriano a Roma.