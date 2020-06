Marione contro deputato Pd: "Controllerò ogni tua mossa"

(Nomfup /Twitter)

"Stai sereno, adesso hai un amico in più che controllerà ogni tua mossa e ti SVERGOGNERÀ per ogni porcata che, come piddino, certamente farai. Tutta sta pantomima per attaccare la Raggi vi si ritorcerà contro, come sempre, mezzi uomini". Lo scrive su Twitter Mario Improta, il disegnatore autore della vignetta sulla Brexit e Auschwitz che ha spinto Virginia Raggi a interrompere la collaborazione con il comune di Roma, replicando al deputato del Pd Filippo Sensi.

Improta, detto Marione, abbina il suo commento al rilancio del tweet che Sensi aveva fatto proprio sulle polemiche suscitate dalla vignetta: "C’è voluto l’intervento di @AuschwitzMuseum, @dureghello e la mobilitazione del @pdnetwork e della società civile sdegnata per spingere @virginiaraggi a fare, tardi, quello che avrebbe dovuto evitare di fare: affidare a #Marione la sua propaganda mascherata da educazione civica", aveva scritto Sensi. A solidarizzare con l'esponente dem è la deputata del Pd Alessia Rotta: "Questo soggetto che minaccia il nostro collega @nomfup è il vignettista nazipop sovranista a cui la Raggi aveva affidato la promozione dell’educazione civica nelle scuole. Per fortuna non farà più danni (almeno a scuola). Le parole che usa lo qualificano", scrive la Rotta sempre su Twitter.