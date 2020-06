Meloni e Salvini: "Test antidroga per tutti i parlamentari"

(Fotogramma)

"Fratelli d'Italia chiederà formalmente ai presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, di organizzare una giornata dedicata ai test antidroga di tutti i parlamentari. Noi siamo pronti. Che faranno gli altri gruppi?". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Da donatore sangue Avis dall’età di diciotto anni, non vedo l’ora di sottopormi, insieme a tutti gli altri colleghi parlamentari che magari diventeranno anche loro donatori, a qualsiasi test antidroga proposto. Così gli italiani sapranno se coloro che li rappresentano lo fanno in maniera lucida e responsabile", dice il segretario della Lega Matteo Salvini.

Le due dichiarazioni arrivano dopo le parole del sottosegretario Stefano Buffagni. "Visto che si sta creando un problema grosso come una casa sulla cannabis light e si parla di stato spacciatore, siccome storicamente c'è sempre la percezione o l'idea che qualche parlamentare faccia uso di sostanze anche un po' più dannose per la salute, credo sia utile fare un po' di test e renderli pubblici", ha detto Buffagni a Un giorno da pecora. to Salvini e Meloni Sono le forze di opposizione più dure, credo sia fondamentale si parta da loro visto che hanno fatto uno show" sulla norma relativa alla cannabis light. "Mi sembra doveroso ci mettano la faccia, e il test, per primi".