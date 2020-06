Sondaggio: Lega e Pd in calo, boom Fratelli d'Italia

(Fotogramma)

Lega in calo, passo indietro del Pd. Sale il M5S, balzo per Fratelli d'Italia. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg per La7. La Lega, sempre saldamente primo partito, scende dal 33% al 32,2%. Il Partito Democratico passa dal 18% al 17,5%, mentre il M5S guadagna lo 0,2% in una settimana salendo dal 15,5% al 15,7%. In sette giorni Fratelli d'Italia cresce quasi di un punto: dal 9,8% al 10,7%. Crescono anche Forza Italkia (dal 5,3% al 5,7%) e Italia Viva (dal 4,6% al 5,1%),