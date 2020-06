Gasparri: "Dito medio è gesto vile, ma io lo rifarei..."

(Fotogramma)

"Il gesto di quella ragazza è vile, proprio perché rivolto a una persona che dormiva e non poteva rispondere. Sicuramente si tratta di una che voleva dimostrare di esser coraggiosa". Lo ha detto all'Adnkronos il senatore Maurizio Gasparri commentando il selfie virale del dito medio a un Salvini appisolato in aereo.

"Lo feci anche io - continua - ma in risposta a una turba di grillini che davanti alla Camera mi insultavano e mi minacciavano addirittura di morte. Volevo andare verso di loro, affrontarli, ma la polizia giustamente me lo impedì perché temevano sarei stato subissato di insulti peggiori, aggredito. Continuavano a urlarmi la qualunque a distanza, il mio dito medio non fu altro che una risposta riduttiva e nella stessa occasione lo rifarei mille volte. Gli avrei tirato lo sterco, se lo avessi avuto a disposizione".