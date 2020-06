Salvini dorme in aereo, ragazza scatta selfie con dito medio

Matteo Salvini si addormenta in aereo e la sua vicina di posto, una ragazza, ne approfitta per un selfie con dito medio dedicato al leader della Lega. Lo scatto finisce sui social ed è proprio la giovane, a quanto pare, a taggare Salvini tra una pioggia di cuoricini. L'ex ministro dell'Interno 'raccoglie l'assist' e pubblica lo screenshot con un tweet di accompagnamento: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione", scrive Salvini.

Calderoli: "Dormiva, che coraggio..."

In serata, nuovo tweet: "Si riparte direzione Roma! Speriamo di avere una vicina di volo educata".