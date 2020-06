Santanchè: "Dito medio a Salvini? Non sarà stata una sardina?"

"In che mondo siamo arrivati? Non sarà mica una sardina quella ragazza?". Così, all'Adnkronos, Daniela Santanché commentando il selfie diventato virale del dito medio a un Salvini appisolato in aereo. "Anche io l'ho fatto, sì, ma ai centri sociali che mi urlavano contro cori a sfondo sessuale decisamente non piacevoli. Cosa c'entra con il gesto di una ragazzina? Non è certo bello - aggiunge - a prescindere dall'appartenenza politica, condanno il dito medio e mi interrogo da madre. Salvini, che piaccia o non piaccia, è il leader di partito".