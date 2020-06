Il sondaggio: caso Fondazione Open danneggia immagine Renzi

(Foto Fotogramma)

Le vicende della Fondazione Open e del prestito per la casa "danneggiano in maniera grave l'immagine di Renzi e del suo nuovo partito". E' l'opinione prevalente secondo un sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il programma 'Dimartedì' su La7. Il 48% degli intervistati la pensa così, mentre per il 26% tali vicende "non scalfiscono l'immagine di Renzi e del nuovo partito" e il restante 26% è indeciso.