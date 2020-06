Sondaggio Emilia Romagna, Bonaccini allunga

(Fotogramma)

Stefano Bonaccini aumenta il vantaggio nella sfida con Lucia Borgonzoni per la presidenza dell'Emilia Romagna. E' la sintesi del sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca. Bonaccini, presidente in carica e candidato del centrosinistra, si attesta al 47,2%, mentre Borgonzoni si ferma al 40,1%. Simone Benini, candidato del M5S, raccoglierebbe il 7,8%. Le liste a sostegno di Bonaccini valgono il 44%, quelle della Borgonzoni il 41,9%.