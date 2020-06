Berlusconi: "Associazione Carfagna? Rischia di dividerci"

(Fotogramma)

"Carfagna? Ho avuto l'offerta di essere presidente onorario" di 'Voce Libera' "ma ho detto di no, perché in un partito libero credo sia inutile far nascere associazioni che finiscono per rappresentare una corrente, che rischia di dividere il partito stesso". Così Silvio Berlusconi, durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, 'Perché l'Italia diventò fascista', al tempio di Adriano, a Roma. "Anche oggi - sottolinea Berlusconi -, in Cina il partito comunista elimina attraverso la magistratura tutti i suoi oppositori".