Il cinquestelle Angiola: "Rifletto se rimanere nel M5S"

"Non voterò la manovra finanziaria". Lo dice all'Adnkronos il deputato del M5S, Nunzio Angiola. "Sul lasciare o meno" il Movimento 5 Stelle "sono molto dibattuto. Non mi sento di escludere niente", aggiunge il parlamentare pugliese. Critico anche il collega Gianluca Rospi, che in un post su Facebook ha espresso le sue perplessità per il testo 'blindato' della legge di bilancio: "Valuterò nei prossimi giorni la mia posizione sul testo, senza escludere di rivedere anche la mia posizione con il Movimento".