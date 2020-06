Paragone: "Via da M5S per nuovo gruppo? Cretinata colossale"

(Fotogramma)

"Cretinata colossale". E' secco e categorico il commento del senatore Gianluigi Paragone, interpellato da Affaritaliani.it, all'indiscrezione di oggi di Repubblica secondo la quale Paragone e altri dieci 5 Stelle sarebbero pronti a lasciare il gruppo per formarne uno autonomo, copiando l'operazione Renzi. "Ma secondo voi, ha senso una cosa per cui io esco dal gruppo del Movimento 5 Stelle per andare a fare un gruppo di dissidenti in appoggio al governo che poi è lo stesso a cui non ho dato la fiducia?", afferma Paragone. Che conclude: "Ragazzi, Repubblica dovrebbe dare anche un minimo di senso logico ai pezzi che scrive".