Santanchè sbaglia treno: "Dovevo andare a Milano, sono finita a Napoli"

"Volevo fare una sorpresa a mio figlio. Arrivo alla stazione, salgo sul treno. Ho una strana sensazione". Daniela Santanchè, con un video su Instagram, racconta la disavventura vissuta ieri. La parlamentare di Fratelli d'Italia avrebbe dovuto raggiungere Milano. "Invece ho preso un treno per Napoli. Un treno che ha fatto 154 minuti di ritardo... 70 minuti fermi, soprattutto in galleria... Arrivo a Napoli, non c'era un treno per Milano. C'era solo un treno per Roma...".