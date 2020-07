Calenda: "Meloni non ha un'idea e non ha mai gestito nulla"

(Fotogramma)

"Discutevo di questo ieri con un amico che mi diceva 'la Meloni è una brava politica', io ho risposto 'ma non ha un’idea e non ha mai gestito nulla' e lui 'si ma come politica è brava'. Direi una buona sintesi del tuo pensiero: i politici ci vanno bene come sono". Lo scrive su Twitter il leader di 'Azione' Carlo Calenda in risposta a un utente che ha scritto: "Calenda è capace e ha anche buone idee ma non è un politico".

"Sempre sul tema del 'politico' o meno", Calenda in un altro post spiega di aver fatto fare "un’analisi di posizionamento e percezione". "Interessante il rapporto tra indice di fiducia totale e serietà/capacità. La conclusione potrebbe essere: meglio simpatici che seri", afferma il leader di Azione.