Faraone: "Salvini? Italia Viva valuta carte e vota liberamente"

Davide Faraone (Fotogramma)

"Il M5S è un po' surreale. Mi sarei aspettato quanto meno una dichiarazione del tipo 'guarderemo le carte', dato che nel governo Conte 1 hanno sostenuto tutte le politiche di Salvini senza mai contestarle e hanno votato contro in giunta per le autorizzazioni, e invece Di Maio già il giorno stesso ha dichiarato che avrebbero votato sì". Così il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone, a margine di una conferenza stampa a Palermo, ha risposto alle domande dei giornalisti sul caso Gregoretti.

"Nessuno più di me può condannare umanamente e politicamente l'operato di Salvini come ministro dell'Interno - ha aggiunto - ma la valutazione che deve essere fatta in giunta per le autorizzazioni deve essere di tipo giudiziario, si devono valutare le carte. Quando sarà il momento, i nostri voteranno liberamente".