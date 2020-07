Il sondaggio: cresce ancora Meloni

Immagine d'archivio (IPA/Fotogramma)

Più 0,5% in sette giorni. Secondo le intenzioni di voto di Index Research per 'Piazzapulita', nell'ultima settimana Fratelli d'Italia passa infatti dal 9,8% al 10,3 facendo salire ancora il partito di Giorgia Meloni.



Piccola crescita poi per Forza Italia (+0,1%) che passa dal 6,7 al 6,8% mentre i tre principali partiti fanno segnare una - seppur minima - diminuzione: -0,4% per la Lega (dal 32,2 al 31,8%), che resta comunque in vetta, -0,3% per il Pd (dal 19,2 al 18,9) e -0,2% per il M5S (che passa dal 16,2 al 16%). Infine, Italia Viva di Matteo Renzi passa dal 4,6% al 4,4.