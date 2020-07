Congresso Lega, Bossi: "Col ca... che è un funerale"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Oggi non si chiude nessun partito. Ho letto c'è i giornali parlano di funerale della Lega. Col ca... che è un funerale". Lo ha detto Umberto Bossi, presidente della Lega, nel suo intervento al congresso della Lega in corso a Milano. "Serviranno altri congressi della Lega. Il prossimo congresso della Lega Nord sarà sulle idee e sul futuro è tutti avranno voce".

Arrivato in sedia a rotelle nella sala del Da Vinci, il Senatur è stato accolto da una standing ovation e applausi prolungati dei delegati presenti.

"Qui non abbiamo ancora vinto, Matteo è uno di quelli che vuole combattere ancora", ha detto ancora Bossi. "Ci siamo anche noi - ha aggiunto - il Palazzo non dà niente, dobbiamo avere tanti parlamentari. Non ci darà l'autonomia" senza sforzo, avverte il vecchio capo.