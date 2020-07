Sardine, Bossi: "Non sono da minimizzare"

Matteo Salvini e Umberto Bossi (Foto Fotogramma)

Umberto Bossi interviene a sorpresa al congresso della Lega, in corso a Milano. Il fondatore del Carroccio, accompagnato a braccio sul palco, arrivato in sedia a rotelle, infiamma la platea. Per lui "le sardine sono una operazione intelligente", dice, replicando a "cose che ho sentito dire" che minimizzano i manifestanti.

"E' una cosa che ha già un partito, il partito c'è", avverte: "E' il Pd". "Non sono da minimizzare, sono una cosa sociale, che va tenuta presente, va considerata". "La sinistra conclude Bossi - ha messo in piedi le sardine per creare una spinta sociale, aumenteranno il consenso del Pd".