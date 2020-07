Salvini: "Milan di oggi è come governo, senza cuore e dignità"

(Fotogramma/Ipa)

"Il Milan di oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamento indegni dell’Italia, a Milanello indegni della maglia". Lo dice Matteo Salvini, commentando la goleada dell'Atalanta che a Bergamo ha travolto 5-0 il Milan.

"Dopo aver fatto indigestione di gol (il Milan di oggi inguardabile, peggio del governo PD-5Stelle) si riparte!", scrive in un altro post il leader della Lega, che "stasera sarà a Chieti, domani a Pescara, Ancona, Cesena, Crevalcore e Sant’Agata Bolognese". "Una preghiera per Gaia e Camilla, non si può morire così a 16 anni", aggiunge.

In diretta Facebook Salvini ha quindi paragonato il governo Conte con il suo Milan. "Dal governo Conte a al Milan di Pioli, la differenza è questa: le vittime di Conte sono 60 milioni di italiani, le vittime di Pioli siamo solo noi poveri milanisti", sottolinea il leader della Lega.

Quanto al Partito democratico "è una calamità naturale, una sciagura, quello che tocca diventa tassa. Tasse, tasse tasse, e per chi non ce la fa, manette", insiste.