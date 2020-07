Biancofiore lascia Forza Italia e passa al Misto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Forza Italia perde pezzi. La deputata Micaela Biancofiore, apprende l'Adnkronos, ha lasciato il partito e presto aderirà al gruppo Misto della Camera. Biancofiore, esponente storica forzista, si sarebbe dimessa dopo 26 anni di militanza non per aver perso l'incarico di coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige ma per la persona nominata al suo posto, considerata dalla stessa deputata un esponente non iscritto al partito e che non avrebbe mai mosso un dito per Fi. L'ufficializzazione dell'addio al partito arriverà martedì.