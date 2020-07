Salvini: "Bossi pensa che dobbiamo occuparci solo del Nord? Non è la mia idea"

Il leader della Lega Matteo Salvini (IPA/Fotogramma)

"Bossi? Io gli porto eterna riconoscenza perché lui ci ha svegliati. Se poi lui ritiene che la Lega debba occuparsi solo di un pezzo di Paese, beh, questa non è la mia idea". Il segretario della Lega Matteo Salvini, a 'La Verità', torna sulle parole di Umberto Bossi che sabato, al congresso, ha detto che bisogna aiutare le Regioni del Sud altrimenti sono costretti a scappare, come fanno in Africa.

Salvini assicura che con il vecchio capo non è però rottura: al Congresso "lui c'era. E si è espresso a favore. Il nuovo statuto è stato approvato all'unanimità. E a me va bene così".