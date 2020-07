Bizzarri contro 'Parlamento Cafè' del M5S

Foto Fotogramma

Luca Bizzarri boccia 'Parlamento Café', il video in stile 'Camera Cafè' diffuso sui social dal Movimento 5 Stelle e che vede protagonisti la senatrice Paola Taverna e il senatore Gianluca Castaldi. Nel filmato i due esponenti del Movimento spiegano la manovra 2020 appena approvata e lanciano qualche stoccata all'opposizione ("Ma quale madre del popolo? Quella i soldi ce l'ha, cosa vuoi che ne sappia delle famiglie che non arrivano nemmeno a fine mese?").

Aiutare le famiglie è un obbligo tassativo dello Stato e non si fa attraverso slogan, ma con politiche mirate. Per questo in #manovra2020 abbiamo messo 2,8 miliardi per bonus bebè, bonus asili nido e assegno unico familiare. pic.twitter.com/Trppr2ijVw — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) December 24, 2019

Secondo Bizzarri, protagonista insieme a Paolo Kessisoglu della popolare sit-com 'Camera Cafè', la trovata pentastellata è un flop. "Non sanno che Camera Café aveva una camera fissa -scrive l'attore e comico su twitter-. Non sanno che era davanti a una macchinetta. Non sanno recitare. A giudicare dall’ultima battuta, non sanno coniugare i verbi in italiano".