Manovra, Conte: "Guardiamo con fiducia al futuro"

Foto Fotogramma

"Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi alle imprese". Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'indomani del via libera definitivo della Camera alla Manovra. "Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all'evasione fiscale: con fiducia guardiamo al futuro dei cittadini", aggiunge il premier.