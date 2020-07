Manovra, Salvini: "Carbone sotto l'albero per gli italiani"

Foto Adnkronos

La manovra approvata stanotte "è carbone sotto l'albero per le imprese e le famiglie italiane, speriamo sia l'ultima manovra di questo governo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano per la consegna dei regali ai piccoli pazienti ricoverati. Nella manovra, ha aggiunto il leader del Carroccio, "ci sono 7 miliardi di tasse. L’aumento dell'Iva l'abbiamo scongiurato noi l'anno scorso". "La manovra - ha sottolineato ancora il leader leghista - non la boccia Salvini, non la boccia la Lega ma la bocciano gli italiani".

E ancora: "Questo governo è litigioso e incapace, l'unico collante è l’attaccamento alla poltrona. Stanno litigando sulla giustizia, sull’autonomia, sulle tasse, sul Mes, sull’agricoltura - ha rimarcato Salvini -. Spero che gli italiani non rimangano ostaggio a lungo di questo gruppetto, che è minoranza nel Paese, e purtroppo, al momento, è attaccato alla poltrona".