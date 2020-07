Vignetta contro animaliste, consigliere FdI annuncia querele

(Fotogramma)

Nella bufera per aver pubblicato una vignetta contro le animaliste considerata "sessista", il consigliere FdI Sergio Berlato passa oggi al contrattacco. Dopo le spiegazioni e le polemiche, ecco infatti arrivare su Facebook l'annuncio di querele contro "gli animalisti per le gravi offese e per le minacce di morte subite".

"Ho eliminato il post delle ragnatele - ha scritto Berlato - solo per evitare squallide ed or strumentalizzazioni a danno del Partito, non prima di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposto assieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti".

"Sarà mia cura - ha spiegato il consigliere - farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti, unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce per la quale ho già fornito mandato ai miei legali. Alle autorità competenti - conclude Berlato - spetterà la decisione per le conseguenti determinazioni".