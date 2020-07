Chi è Lucia Azzolina, nuovo ministro della Scuola

(Fonte: governo.it)

Laurea in filosofia, laurea in giurisprudenza, specializzazione all'insegnamento di Storia e Filosofia, abilitazione all'insegnamento con gli studenti diversamente abili, insegnante di scuola secondaria superiore. Lucia Azzolina, nata il 25 agosto 1982, ha 37 anni e - da oggi - è il nuovo ministro della Scuola, come annunciato nel corso della conferenza stampa di fine anno dal premier Giuseppe Conte. Eletta alla Camera dei deputati nella circoscrizione Piemonte 2 con il M5S, è diventata ufficialmente deputato il 19 marzo scorso. Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca dal 13 settembre 2019. ora Azzolina prende le redini del Miur 'sdoppiato' dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti: Gaetano Manfredi sarà invece il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca.