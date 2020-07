Conte alla conferenza stampa di fine anno

Il bilancio di un anno di governo tracciato dal suo protagonista per eccellenza. Conferenza stampa di fine anno per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che oggi incontra a Villa Madama i cronisti per il tradizionale evento organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare. Il colloquio con la stampa arriva in un momento teso per la maggioranza: sul tavolo, infatti, il 'caso Miur' - con le dimissioni dell'ormai ex ministro Lorenzo Fioramonti che ha chiuso in polemica l'esperienza al ministero - e lo scontro sulla prescrizione, che vede contrapposti i due pilastri del governo 'giallorosso', Pd e M5S. Nel mezzo il premier, mediatore fra le diverse anime dell'esecutivo.