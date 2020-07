M5S, Fioramonti al lavoro su nuovo gruppo: 'Eco' tra nomi possibili

Lorenzo Fioramonti (Foto Fotogramma)

Proseguono sottotraccia le interlocuzioni alla Camera che potrebbero portare alla nascita di un nuovo gruppo parlamentare da una costola del Movimento 5 stelle. L'organizzatore di questa nuova compagine, come da indiscrezioni, sarebbe l'ormai ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.

In queste ore si ragiona anche sul nome da assegnare a questa nuova formazione politica. Il nome "Eco", a quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari, sarebbe una tra le ipotesi sul tavolo. La dicitura "Eco", viene spiegato, starebbe per "ecologia" ma anche per "economia", due temi al centro dell'agenda dell'ex titolare del Miur.