M5S, Ruocco a Paragone: "Non prendo lezioni da te"

"Nelle ultime ore, mi stanno telefonando molti giornalisti a causa delle dichiarazioni di Gianluigi Paragone sui miei presunti mancati versamenti che emergerebbero dal sito Tirendiconto. A questo proposito, mi corre l'obbligo di precisare che, in circa 7 anni di impegno in Parlamento, ho restituito circa 180 mila euro, tra indennità di carica, rimborsi ed altro. Il sito Tirendiconto non risulta aggiornato sugli ultimi mesi da me rendicontati. Ad ogni modo, è vero, ho un ritardo di circa 3 mesi su oltre 70 mesi di restituzioni e ciò a causa del mio impegno notte e giorno sul decreto fiscale. Rassicuro Paragone che al rientro sistemerò i mesi mancanti. Però, non posso evidentemente accettare lezioni da lui che non mi pare abbia mai interpretato lo spirito del MoVimento 5 Stelle né per militanza né per sua storia personale passata e presente e probabilmente futura!". Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco.