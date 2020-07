Salvini ringrazia Red Ronnie: "Le nostre energie per cambiare l'Emilia"

Foto Adnkronos

"Grazie al grande bolognese Red Ronnie per le parole di apprezzamento! Metteremo tutte le nostre energie per cambiare l’Emilia-Romagna il 26 gennaio!". Lo scrive il leader leghista Matteo Salvini postando su twitter l'intervista all'Adnkronos in cui il conduttore lo elogia e afferma che "in Emilia serve il cambiamento".