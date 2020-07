Il sondaggio: Lega in rimonta, Pd perde mezzo punto

(Fotogramma)

La Lega riprende fiato e torna a crescere, il Pd subisce un calo di consensi che gli costa mezzo punto. Questo quanto emerso nelle ultime rilevazioni Swg per il Tg La7. Più in dettaglio, il Carroccio si mantiene saldamente al primo posto al 32,9%, segnando un +0,7% rispetto alla scorsa settimana. Segno meno per i dem, che perdono lo 0,5% in 7 giorni fermandosi al 17%. Se il M5S resta stabile al 15,7%, perde invece lo 0,2% Fratelli d'Italia, ora al 10,5%. Stessa percentuale in perdita per Forza Italia, al 5,5%. Chiude il sondaggio sull'orientamento di voto Italia Viva, al 4,7% dopo aver perso lo 0,4% rispetto alla scorsa settimana.