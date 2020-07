Lezzi: "A Bellanova fa schifo il reddito di cittadinanza, si dimetta"

(Fotogramma)

"Alla Bellanova fa schifo il reddito di cittadinanza. La maggioranza del governo di cui fa parte non ha intenzione di abrogarlo anzi intende migliorarlo. Perché non si dimette? Perché non lascia l'incarico e fa cadere il governo per andare a nuove elezioni?". Lo scrive su Fb Barbara Lezzi.

"Aspetto, nel frattempo, una risposta seria circa la questione xylella. Una risposta che spieghi perché la ministra vuole distrarre decine di milioni di euro a favore dei suoi amici. Ricordo che i vecchi piani, a cui lei si aggrappa, non c'entrano nulla con lo stanziamento di 300 milioni tant'è che la legge ne prevede uno completamente nuovo che abbia come beneficiari esclusivi gli agricoltori", conclude.