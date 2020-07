Capodanno Roma, Fratelli d'Italia: "Bloccare festa abusiva Spin Time"

(Adnkronos)

"Il ministro Lamorgese intervenga sull'organizzazione della festa abusiva a scopo di lucro all'occupazione a Santa Croce in Gerusalemme 'Spin Time'. Presenteremo un'interrogazione al ministro affinché possa essere bloccata immediatamente la festa: è inaccettabile che venga permessa l'organizzazione di veri e propri rave party in pieno centro a Roma senza controlli ed evidenti rischi per la sicurezza. Il presidente Alfonsi e il sindaco Raggi prendano atto della totale illegalità dell'occupazione e sfrattino immediatamente gli occupanti". È quanto dichiara il deputato componente dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, in relazione al Capodanno a pagamento che si sta organizzando allo Spin Time Labs , il palazzo occupato all’Esquilino.

"Non conosco la questione, non sono in grado di esprimermi", ha detto intanto il vicesindaco e assessore alla cultura Luca Bergamo, rispondendo ai cronisti a margine dell’inaugurazione della biblioteca Arcipelago-Auditorium nel municipio VIII. "Mi sono occupato del mio di Capodanno - ha poi aggiunto riferendosi alla ‘Festa di Roma’ - che è già abbastanza complicato".